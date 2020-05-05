Адиев о скандале вокруг Шалимова: я не позволю себе назвать своих футболистов дармоедами

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Известный футбольный специалист Магомед Адиев высказался о скандале вокруг наставника «Ахмата» Игоря Шалимова, помощником которого он ранее работал.
Адиев о скандале вокруг Шалимова: я не позволю себе назвать своих футболистов дармоедами
  • © Александар Джорович
  • РИА Новости

Главный тренер грозненского клуба назвал просящих у государства помощи россиян «дармоедами», а после многочисленных критических комментариев в свой адрес удалил аккаунт.

«Считаю, такому медийному и узнаваемому человеку, как Шалимов, не стоило говорить такие вещи. На мой взгляд, Игорь Михайлович сейчас и сам сожалеет о случившемся. Конечно, определённый отпечаток эти высказывания наложат на его дальнейшую деятельность. Возможно, это был его эмоциональный порыв. Лично я никогда не позволю себе назвать своих игроков дармоедами», — цитирует Адиева СЭ.

Ранее сообщалось, что динамовцы расскажут фронтовые истории ветеранов Великой Отечественной войны.

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