АХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

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Американская хоккейная лига (АХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
АХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба лиги в Twitter.

«Возобновление и завершение сезона-2019/20 не представляется возможным в свете текущих условий. Операционный центр лиги переключился на активную подготовку к сезону-2020/21», — говорится в заявлении.

АХЛ, как и Национальная хоккейная лига (НХЛ), изначально была приостановлена в связи с пандемией на неопределённый срок.

Ранее сообщалось, что НХЛ обсуждает возможность проведения плей-офф с участием 24 команд.

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