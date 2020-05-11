АХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба лиги в Twitter.
«Возобновление и завершение сезона-2019/20 не представляется возможным в свете текущих условий. Операционный центр лиги переключился на активную подготовку к сезону-2020/21», — говорится в заявлении.
АХЛ, как и Национальная хоккейная лига (НХЛ), изначально была приостановлена в связи с пандемией на неопределённый срок.
Ранее сообщалось, что НХЛ обсуждает возможность проведения плей-офф с участием 24 команд.