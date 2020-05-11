АХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Американская хоккейная лига (АХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба лиги в Twitter.

«Возобновление и завершение сезона-2019/20 не представляется возможным в свете текущих условий. Операционный центр лиги переключился на активную подготовку к сезону-2020/21», — говорится в заявлении.

АХЛ, как и Национальная хоккейная лига (НХЛ), изначально была приостановлена в связи с пандемией на неопределённый срок.

Ранее сообщалось, что НХЛ обсуждает возможность проведения плей-офф с участием 24 команд.