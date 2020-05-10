Агуэро о виртуальном Гран-при «Формулы-1»: я хотел бы сделать это снова

Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился впечатлениями от выступления в виртуальном Гран-при «Формулы-1».

«Мне действительно очень хотелось улучшить свою позицию сегодня и бросить вызов пилотам в первых рядах, но гонка выдалась очень сложной. Поздравляю Джорджа Расселла с великолепной победой. Мне понравилась сегодняшняя гонка, это был потрясающий опыт, и я хотел бы вернуться и сделать это снова. Большое спасибо команде, «Формуле-1», моему товарищу по команде Александеру Албону и моему тренеру Нестору Гарсии за их помощь на этой неделе», — приводит слова Агуэро пресс-служба Red Bull.

Для аргентинца это был дебют в киберсоревнованиях.

Ранее сообщалось, что Агуэро и Куртуа финишировали вне топ-10 на виртуальном Гран-при «Формулы-1».