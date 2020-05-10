Агуэро о виртуальном Гран-при «Формулы-1»: я хотел бы сделать это снова
- Reuters
«Мне действительно очень хотелось улучшить свою позицию сегодня и бросить вызов пилотам в первых рядах, но гонка выдалась очень сложной. Поздравляю Джорджа Расселла с великолепной победой. Мне понравилась сегодняшняя гонка, это был потрясающий опыт, и я хотел бы вернуться и сделать это снова. Большое спасибо команде, «Формуле-1», моему товарищу по команде Александеру Албону и моему тренеру Нестору Гарсии за их помощь на этой неделе», — приводит слова Агуэро пресс-служба Red Bull.
Для аргентинца это был дебют в киберсоревнованиях.
Ранее сообщалось, что Агуэро и Куртуа финишировали вне топ-10 на виртуальном Гран-при «Формулы-1».