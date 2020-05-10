Чех назвал Руни своим самым непростым соперником в карьере

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Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех назвал экс-форварда «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйна Руни самым непростым соперником, с точки зрения вратаря.
Чех назвал Руни своим самым непростым соперником в карьере
  • Reuters

«Каждый раз, когда мы играли с МЮ, я должен был знать, когда он получает мяч, потому что он непредсказуем и очень умен. Этот парень умеет отбирать, бороться, бегать и наносить умные удары. Он мог забить со своей половины поля, перехитрить, если ты вышел слишком далеко. Это был челлендж, от которого я получал удовольствие», — приводит слова Чеха пресс-служба «Челси».

В активе Чеха, завершившего карьеру по окончании сезона-2018/19, 443 матча в Английской премьер-лиге, в которых он пропустил 367 мячей. В активе Руни, ныне играющего за «Дерби Каунти», в Чемпионшипе 208 голов в 491 матче АПЛ.

Ранее сообщалось, что Сульшер сравнил МЮ Фергюсона с чемпионским «Чикаго» Джордана.

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