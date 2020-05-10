Гэтжи оценил боевой дух Фергюсона

Обладатель титула временного чемпиона UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился мнением о своём сопернике Тони Фергюсоне, которого победил на турнире UFC 249.

«Что отличало Фергюсона от предыдущих соперников? Думаю, другие на его месте уже вырубились бы. Даже если бы они не упали, то просто отказались бы от продолжения боя. Но я не видел этого в его глазах, его взгляд говорил, что он не сдаётся. Боец многое может понять по лицу, оно никогда не обманывает. У Фергюсона совершенно иные эмоции. С ним не было покончено», — заявил Гэтжи на пресс-конференции.

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, что Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона UFC после победы над Фергюсоном.