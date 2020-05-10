Гэтжи оценил боевой дух Фергюсона
- Reuters
«Что отличало Фергюсона от предыдущих соперников? Думаю, другие на его месте уже вырубились бы. Даже если бы они не упали, то просто отказались бы от продолжения боя. Но я не видел этого в его глазах, его взгляд говорил, что он не сдаётся. Боец многое может понять по лицу, оно никогда не обманывает. У Фергюсона совершенно иные эмоции. С ним не было покончено», — заявил Гэтжи на пресс-конференции.
Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Ранее сообщалось, что Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона UFC после победы над Фергюсоном.