СМИ сообщили о госпитализации футболиста «Аталанты» с аневризмой сосудов мозга

Полузащитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Андреа Ринальди был госпитализирован.

Как сообщает Football Italia, у игрока диагностирована аневризма сосудов головного мозга, на данный момент он находится в тяжёлом состоянии в палате интенсивной терапии.

При этом в прессе уже появлялись слухи о смерти спортсмена, но они оказались недостоверными.

В нынешнем сезоне Ринальди выступал на правах аренды за клуб серии D «Леньяно».

Ранее сообщалось, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун находится в стабильном состоянии после госпитализации из-за коронавируса.