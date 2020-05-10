СМИ сообщили о госпитализации футболиста «Аталанты» с аневризмой сосудов мозга

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Полузащитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Андреа Ринальди был госпитализирован.
СМИ сообщили о госпитализации футболиста «Аталанты» с аневризмой сосудов мозга
  • Reuters

Как сообщает Football Italia, у игрока диагностирована аневризма сосудов головного мозга, на данный момент он находится в тяжёлом состоянии в палате интенсивной терапии.

При этом в прессе уже появлялись слухи о смерти спортсмена, но они оказались недостоверными.

В нынешнем сезоне Ринальди выступал на правах аренды за клуб серии D «Леньяно».

Ранее сообщалось, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун находится в стабильном состоянии после госпитализации из-за коронавируса.

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