Уткин назвал главу UFC Уайта человеком года

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Известный спортивный журналист Василий Уткин назвал президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта человеком года за организацию турнира UFC 249 во время пандемии коронавирусной инфекции.
Уткин назвал главу UFC Уайта человеком года
  • Reuters

«На мой взгляд, Уайт совершил подвиг, достойный большого кино. Только алмазно твёрдая ясная воля настоящего менеджера могла к этому привести. Он человек года — да, начало мая, но я не представляю себе, как добиться большего. Если только папа Франциск остановит коронавирус силой молитвы. И то это будет не человеческий успех», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По мнению журналиста, именно Уайт и показал возможность победить коронавирус, продемонстрировав, как нужно бороться за своё дело. 

«Я искренне восхищён этим дядькой как личностью», — написал Уткин.

Турнир UFC 249 состоялся в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле. Главным событием турнира стал поединок Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона.

Ранее чемпион UFC Генри Сехудо назвал причину своего решения завершить карьеру.

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