Уткин назвал главу UFC Уайта человеком года
- Reuters
«На мой взгляд, Уайт совершил подвиг, достойный большого кино. Только алмазно твёрдая ясная воля настоящего менеджера могла к этому привести. Он человек года — да, начало мая, но я не представляю себе, как добиться большего. Если только папа Франциск остановит коронавирус силой молитвы. И то это будет не человеческий успех», — написал Уткин в своём Telegram-канале.
По мнению журналиста, именно Уайт и показал возможность победить коронавирус, продемонстрировав, как нужно бороться за своё дело.
«Я искренне восхищён этим дядькой как личностью», — написал Уткин.
Турнир UFC 249 состоялся в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле. Главным событием турнира стал поединок Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона.
Ранее чемпион UFC Генри Сехудо назвал причину своего решения завершить карьеру.