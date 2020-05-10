Гэтжи заявил, что не может назвать себя чемпионом, пока не победит Нурмагомедова
- Reuters
«Какие ощущения от завоевания пояса? Мне приятно. Но я не могу называть себя чемпионом, пока есть Хабиб. Нурмагомедов всё ещё в деле и я должен с ним встретиться. Для меня это первый поединок. Во мне живёт соревновательный дух», — заявил Гэтжи на пресс-конференции после турнира.
При этом он сказал, что пока не знает, когда будет готов к поединку.
«Пока я хочу насладиться своей победой и получением двойного бонуса», — добавил Гэтжи.
Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.
Ранее сообщалось, что Фергюсон был доставлен в больницу после боя с Гэтжи.