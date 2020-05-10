Гэтжи заявил, что не может назвать себя чемпионом, пока не победит Нурмагомедова

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Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи поделился эмоциями от завоевания титула временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе в бою с соотечественником Тони Фергюсоном.
Гэтжи заявил, что не может назвать себя чемпионом, пока не победит Нурмагомедова
  • Reuters

«Какие ощущения от завоевания пояса? Мне приятно. Но я не могу называть себя чемпионом, пока есть Хабиб. Нурмагомедов всё ещё в деле и я должен с ним встретиться. Для меня это первый поединок. Во мне живёт соревновательный дух», — заявил Гэтжи на пресс-конференции после турнира.

При этом он сказал, что пока не знает, когда будет готов к поединку.

«Пока я хочу насладиться своей победой и получением двойного бонуса», — добавил Гэтжи.

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.

Ранее сообщалось, что Фергюсон был доставлен в больницу после боя с Гэтжи.

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