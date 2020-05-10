Фергюсон был доставлен в больницу после боя с Гэтжи

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон был доставлен в больницу после поражения от соотечественника Джастина Гэтжи на турнире UFC 249.

Об этом сообщает журналист Дэнни Сегура в Twitter со ссылкой на слова главы UFC Даны Уайта.

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.

Ранее Александр Шлеменко заявил, что бой Фергюсона и Нурмагомедова больше не актуален.