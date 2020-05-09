Президент «Лиона» назвал дату проведения ответного матча ЛЧ с «Ювентусом»

Короткая ссылка
Президент французского футбольного клуба «Лион» Жан-Мишель Ола назвал дату проведения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом».
Президент «Лиона» назвал дату проведения ответного матча ЛЧ с «Ювентусом»
  • Reuters

«Игра с «Ювентусом» пройдёт 7 августа в Турине при пустых трибунах», — приводит слова Ола Football Italia со ссылкой на эфир радио RTL.

Он также отметил, что если Лига 1 не отменит своё решение о досрочном завершении чемпионата, то французские клубы окажутся в очень невыгодном положении в еврокубках.

«Другие команды, которые подойдут к матчам в полной готовности, не оставят шансов нам и «Пари Сен-Жермен», — добавил президент клуба.

Первая игра «Лиона» и «Ювентуса», прошедшая во Франции, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Затем футбольный сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Лион» подал в суд на LFP за досрочное завершение сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить