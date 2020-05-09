Президент «Лиона» назвал дату проведения ответного матча ЛЧ с «Ювентусом»
- Reuters
«Игра с «Ювентусом» пройдёт 7 августа в Турине при пустых трибунах», — приводит слова Ола Football Italia со ссылкой на эфир радио RTL.
Он также отметил, что если Лига 1 не отменит своё решение о досрочном завершении чемпионата, то французские клубы окажутся в очень невыгодном положении в еврокубках.
«Другие команды, которые подойдут к матчам в полной готовности, не оставят шансов нам и «Пари Сен-Жермен», — добавил президент клуба.
Первая игра «Лиона» и «Ювентуса», прошедшая во Франции, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Затем футбольный сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что «Лион» подал в суд на LFP за досрочное завершение сезона.