Президент «Лиона» назвал дату проведения ответного матча ЛЧ с «Ювентусом»

Президент французского футбольного клуба «Лион» Жан-Мишель Ола назвал дату проведения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом».

«Игра с «Ювентусом» пройдёт 7 августа в Турине при пустых трибунах», — приводит слова Ола Football Italia со ссылкой на эфир радио RTL.

Он также отметил, что если Лига 1 не отменит своё решение о досрочном завершении чемпионата, то французские клубы окажутся в очень невыгодном положении в еврокубках.

«Другие команды, которые подойдут к матчам в полной готовности, не оставят шансов нам и «Пари Сен-Жермен», — добавил президент клуба.

Первая игра «Лиона» и «Ювентуса», прошедшая во Франции, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Затем футбольный сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Лион» подал в суд на LFP за досрочное завершение сезона.