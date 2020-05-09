Блогер раскритиковала Смолова за возвращение в Испанию

Блогер Катя Гордон раскритиковала футболиста «Сельты» Фёдора Смолова за поездки из Испании в Россию и обратно во время пандемии коронавируса.

«Пишут, что футболист Смолов вернулся в Испанию… Это вообще как?! До этого все его ругали, что покинул Испанию во время карантина и прилетел сюда… Вы, гады, с бабушек 5 тыс. штраф на улице собираете… Вы нас заставляете у Собянина электронное разрешение спрашивать, чтобы до работы дойти или дедов навестить! Вы задолбали нищих рабочих, которых шмонают и штрафуют, когда они пожрать купить идут, — сидят по углам, прячутся… А жених внучки Ельцина спокойно летает», — написала Гордон в своём Instagram.

В комментариях под публикацией Смолов ответил: «Лучше бы вас беспокоило, что вы «коронавирус» без ошибок написать не можете».

Ранее Смолов объяснил, почему уехал в Москву во время пандемии коронавируса.