Хэмилтон поделился своим отношением к гонкам без болельщиков

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал, что настроиться на борьбу при пустых трибунах ему будет непросто.

«Не знаю, будет ли интересно зрителям наблюдать за гонками по телевизору, но это лучше, чем ничего. Для нас же это будет в каком-то смысле хуже, чем тестовые заезды. Но гонки — это гонки, я очень по ним скучаю, и я в предвкушении. Такие периоды заставляют ещё больше ценить то, что ты любишь, и дают больше энергии и вдохновения для того, чтобы продолжать работать вместе с нашей великой командой», — цитирует Хэмилтона YouTube-канал команды Mercedes.

Британский пилот является действующим чемпионом «Формулы-1». Суммарно Хэмилтон побеждал в общем зачёте гонщиков шесть раз.

Ранее сообщалось, что доходы «Формулы-1» упали в шесть раз в 2020 году.