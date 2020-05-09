Хэмилтон поделился своим отношением к гонкам без болельщиков

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Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал, что настроиться на борьбу при пустых трибунах ему будет непросто.
Хэмилтон поделился своим отношением к гонкам без болельщиков
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

«Не знаю, будет ли интересно зрителям наблюдать за гонками по телевизору, но это лучше, чем ничего. Для нас же это будет в каком-то смысле хуже, чем тестовые заезды. Но гонки — это гонки, я очень по ним скучаю, и я в предвкушении. Такие периоды заставляют ещё больше ценить то, что ты любишь, и дают больше энергии и вдохновения для того, чтобы продолжать работать вместе с нашей великой командой», — цитирует Хэмилтона YouTube-канал команды Mercedes.

Британский пилот является действующим чемпионом «Формулы-1». Суммарно Хэмилтон побеждал в общем зачёте гонщиков шесть раз.

Ранее сообщалось, что доходы «Формулы-1» упали в шесть раз в 2020 году.

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