Доходы «Формулы-1» упали в шесть раз в 2020 году
- © FrankHoermann/SVEN SIMON
- globallookpress.com
Как сообщает Motorsport, за I квартал 2019 года выручка «Формулы-1» составила $246 млн. Спустя год данная цифра снизилась до отметки $39 млн, что более чем в шесть раз уступает прошлогодним показателям.
Отмечается, что сильнее всего снизились денежные поступления от продажи прав на телетрансляции, а также от отчисления спонсоров. Разница составила 93%.
Сезон 2020 года в «Формуле-1» был временно приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент ряд этапов Гран-при был отменён, а ближайший заезд должен состояться 5 июля в Австрии.
Ранее в руководстве «Формулы-1» не исключили, что сезон-2020 будет отменён.