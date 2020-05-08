Доходы «Формулы-1» упали в шесть раз в 2020 году

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Представители компании Liberty Media, которая владеет коммерческими правами на чемпионат мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», опубликовали финансовые отчёты I квартала 2020 года.
Доходы «Формулы-1» упали в шесть раз в 2020 году
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

Как сообщает Motorsport, за I квартал 2019 года выручка «Формулы-1» составила $246 млн. Спустя год данная цифра снизилась до отметки $39 млн, что более чем в шесть раз уступает прошлогодним показателям.

Отмечается, что сильнее всего снизились денежные поступления от продажи прав на телетрансляции, а также от отчисления спонсоров. Разница составила 93%. 

Сезон 2020 года в «Формуле-1» был временно приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент ряд этапов Гран-при был отменён, а ближайший заезд должен состояться 5 июля в Австрии.

Ранее в руководстве «Формулы-1» не исключили, что сезон-2020 будет отменён.

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