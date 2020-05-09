Уайт: мы должны организовать бой Кормье и Миочича к августу

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что третий бой между чемпионом организации в тяжёлом весе Стипе Миочичем и экс-обладателем титула Даниэлем Кормье может состояться в августе.
Уайт: мы должны организовать бой Кормье и Миочича к августу
  • Reuters

«Думаю, что вся ситуация говорит сама за себя. Что есть, то есть. Многие штаты начинают снова открываться. Невада, Калифорния, Нью-Йорк... Насколько я знаю, ситуация там была самой тяжёлой. И они уже начинают ослаблять ограничения. Мы должны организовать этот бой к августу. Дивизион должен двигаться дальше», — цитирует Уайта MMA Fighting.

Миочич и Кормье встречались дважды. В первом поединке Кормье победил нокаутом, завоевав титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. В ответном поединке Миочич нокаутировал соперника и вернул свой пояс обратно.

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