Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль заявил, что не планирует завершать карьеру, но может пропустить «Ролан Гаррос».

«Сомневаюсь, что на мне пауза скажется сильнее, чем на других теннисистах. Последствия для меня и коллег будут одинаковыми, по крайней мере для тех, кто уже в возрасте. Но не знаю, увидите ли вы меня на «Ролан Гаррос» в этом году. Склоняюсь даже к тому, что мы вообще больше не будем играть в этом году, хотя надеюсь, что ошибаюсь. Не думаю, что пауза может привести к окончанию карьеры. В Испании каждый день умирали 800—900 человек, это куда важнее. Спорт вернётся, когда это будет возможно. Но пока не планирую завершать карьеру», — цитирует Надаля Lavoz de Galicia.

33-летний испанец выигрывал «Ролан Гаррос» рекордные 12 раз.

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