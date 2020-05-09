Надаль заявил, что не планирует завершать карьеру
- Reuters
«Сомневаюсь, что на мне пауза скажется сильнее, чем на других теннисистах. Последствия для меня и коллег будут одинаковыми, по крайней мере для тех, кто уже в возрасте. Но не знаю, увидите ли вы меня на «Ролан Гаррос» в этом году. Склоняюсь даже к тому, что мы вообще больше не будем играть в этом году, хотя надеюсь, что ошибаюсь. Не думаю, что пауза может привести к окончанию карьеры. В Испании каждый день умирали 800—900 человек, это куда важнее. Спорт вернётся, когда это будет возможно. Но пока не планирую завершать карьеру», — цитирует Надаля Lavoz de Galicia.
33-летний испанец выигрывал «Ролан Гаррос» рекордные 12 раз.
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