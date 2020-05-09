Надаль заявил, что не планирует завершать карьеру

Короткая ссылка
Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль заявил, что не планирует завершать карьеру, но может пропустить «Ролан Гаррос».
Надаль заявил, что не планирует завершать карьеру
  • Reuters

«Сомневаюсь, что на мне пауза скажется сильнее, чем на других теннисистах. Последствия для меня и коллег будут одинаковыми, по крайней мере для тех, кто уже в возрасте. Но не знаю, увидите ли вы меня на «Ролан Гаррос» в этом году. Склоняюсь даже к тому, что мы вообще больше не будем играть в этом году, хотя надеюсь, что ошибаюсь. Не думаю, что пауза может привести к окончанию карьеры. В Испании каждый день умирали 800—900 человек, это куда важнее. Спорт вернётся, когда это будет возможно. Но пока не планирую завершать карьеру», — цитирует Надаля Lavoz de Galicia.

33-летний испанец выигрывал «Ролан Гаррос» рекордные 12 раз.

Ранее Шарапова вспомнила, как попала мячом в пах Джоковичу во время съёмок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить