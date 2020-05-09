Шарапова вспомнила, как попала мячом в пах Джоковичу во время съёмок
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«Кажется, на тех съёмках я ударила тебе мячом прямо в пах. После этого ты взял несколько «Шлемов», да? Штук 20, наверное. Хочешь, ударю ещё раз?» — поинтересовалась Шарапова во время совместного эфира в Instagram.
«Ну нет, у меня теперь новые яйца. Мне пришлось сделать новые после того удара. Теперь я ни на что не жалуюсь, но больше бить не надо», — ответил Джокович.
Во время съёмок Новак поставил банку мячей на голову и предложил Марии сбить её, но россиянка нечаянно попала ему между ног.
Ранее Шарапова и Джокович рассказали, какими суперспособностями мечтают обладать.