Мальдини считает ошибочным решение досрочно завершить сезон во французской Лиге 1

Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини, в настоящее время занимающий пост спортивного директора клуба, считает, что нынешний сезон нужно доиграть, несмотря на пандемию коронавируса.

«Мы должны попытаться выйти на поле. Завершение сезона стало бы катастрофой со всех точек зрения, прежде всего экономической. Мы должны попробовать. Франция, на мой взгляд, ошиблась», — заявил Мальдини в прямом эфире в Instagram.

Сезон Лиги 1 был досрочно завершён из-за запрета французских властей на проведение массовых мероприятий до 1 сентября.

Ранее тренер «Леганеса» сообщил, когда возобновится чемпионат Испании по футболу.