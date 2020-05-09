Мальдини считает ошибочным решение досрочно завершить сезон во французской Лиге 1

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Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини, в настоящее время занимающий пост спортивного директора клуба, считает, что нынешний сезон нужно доиграть, несмотря на пандемию коронавируса.
Мальдини считает ошибочным решение досрочно завершить сезон во французской Лиге 1
  • Reuters

«Мы должны попытаться выйти на поле. Завершение сезона стало бы катастрофой со всех точек зрения, прежде всего экономической. Мы должны попробовать. Франция, на мой взгляд, ошиблась», — заявил Мальдини в прямом эфире в Instagram.

Сезон Лиги 1 был досрочно завершён из-за запрета французских властей на проведение массовых мероприятий до 1 сентября.

Ранее тренер «Леганеса» сообщил, когда возобновится чемпионат Испании по футболу.

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