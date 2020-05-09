СМИ: Вратарь «Реал Сосьедада» сдал положительный тест на коронавирус
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Об этом сообщает Marca. Это означает, что у Ремиро низкая вероятность передачи вируса другим людям. При этом ПЦР тест, который чаще всего применяется для диагностики COVID-19, у Алекса был отрицательным.
Болезнь Ремиро протекает бессимптомно, он находится на завершающей стадии выздоровления, однако пробудет на карантине ещё несколько дней.
Серологический тест показывает наличие в крови пациента антител, которые выработала иммунная система в борьбе с вирусом.
Ранее в «Милане» подтвердили коронавирус у нескольких футболистов.