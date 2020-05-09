СМИ: Вратарь «Реал Сосьедада» сдал положительный тест на коронавирус

Серологический тест на наличие коронавирусной инфекции у голкипера «Реала Сосьедад» Алекса Ремиро дал положительный результат.

Об этом сообщает Marca. Это означает, что у Ремиро низкая вероятность передачи вируса другим людям. При этом ПЦР тест, который чаще всего применяется для диагностики COVID-19, у Алекса был отрицательным.

Болезнь Ремиро протекает бессимптомно, он находится на завершающей стадии выздоровления, однако пробудет на карантине ещё несколько дней.

Серологический тест показывает наличие в крови пациента антител, которые выработала иммунная система в борьбе с вирусом.

Ранее в «Милане» подтвердили коронавирус у нескольких футболистов.