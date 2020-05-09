В «Милане» подтвердили коронавирус у нескольких футболистов

Президент «Милана» Паоло Скарони подтвердил, что в его клубе действительно есть футболисты, заболевшие коронавирусом.

«У нас есть несколько заболевших игроков. Несмотря на это, клубная база открыта. Мы уже начали тренироваться, сохраняя дистанцию. Заболевшие игроки находятся на стадии выздоровления. Надо привыкнуть жить с вирусом, это также относится к футболу. Невозможно стоять на месте и ждать, пока уровень заражения не станет нулевым. В конце концов мы можем принять немецкую формулу, по которой больные отправляются на карантин, в то время как другие продолжают играть», — приводит слова Скарони Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Чемпионат Серии А был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели провести 25—26 матчей и планируют доиграть сезон.

Ранее сообщалось, что в «Милане» у троих выявлен коронавирус.