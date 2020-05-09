В «Милане» подтвердили коронавирус у нескольких футболистов

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Президент «Милана» Паоло Скарони подтвердил, что в его клубе действительно есть футболисты, заболевшие коронавирусом.
В «Милане» подтвердили коронавирус у нескольких футболистов
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«У нас есть несколько заболевших игроков. Несмотря на это, клубная база открыта. Мы уже начали тренироваться, сохраняя дистанцию. Заболевшие игроки находятся на стадии выздоровления. Надо привыкнуть жить с вирусом, это также относится к футболу. Невозможно стоять на месте и ждать, пока уровень заражения не станет нулевым. В конце концов мы можем принять немецкую формулу, по которой больные отправляются на карантин, в то время как другие продолжают играть», — приводит слова Скарони Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. 

Чемпионат Серии А был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели провести 25—26 матчей и планируют доиграть сезон.

Ранее сообщалось, что в «Милане» у троих выявлен коронавирус.

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