В «Милане» подтвердили коронавирус у нескольких футболистов
- © Reuters
«У нас есть несколько заболевших игроков. Несмотря на это, клубная база открыта. Мы уже начали тренироваться, сохраняя дистанцию. Заболевшие игроки находятся на стадии выздоровления. Надо привыкнуть жить с вирусом, это также относится к футболу. Невозможно стоять на месте и ждать, пока уровень заражения не станет нулевым. В конце концов мы можем принять немецкую формулу, по которой больные отправляются на карантин, в то время как другие продолжают играть», — приводит слова Скарони Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Чемпионат Серии А был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели провести 25—26 матчей и планируют доиграть сезон.
Ранее сообщалось, что в «Милане» у троих выявлен коронавирус.