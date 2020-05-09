Боец UFC: я не верю в шумиху вокруг Яна

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Боец Абсолютного бойцовсокго чемпионата (UFC) Кори Сэндхаген скептически высказался о таланте россиянина Петра Яна.
Боец UFC: я не верю в шумиху вокруг Яна
  • © Global Look Press

«Я знаю, что за ним сейчас много шуму, но он до сих пор не победил ни одного стоящего соперника достаточно убедительно, чтобы я поверил в его способности. Он побил Юрайю Фейбера, но он уже не тот, каким был 10 лет назад. Нельзя сказать, чтобы он доминировал в боях с Додсоном и Риверой. Я не верю в шумиху вокруг Яна. Я думаю Мораес победит россиянина и перечеркнет все эти разговоры вокруг него», — приводит слова Сэндхагена MMA Fighting.

Ян одержал в UFC четыре победы в четырёх боях. В настоящее время россиянин является третьим номером рейтинга легчайшего веса.

Ранее участник UFC 249 сдал положительный тест на коронавирус.

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