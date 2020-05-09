Источник: участник UFC 249 сдал положительный тест на коронавирус

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Бразильский боец смешанных единоборств Роналду Соуза, который должен был выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249, сдал положительный тест на коронавирус.
Источник: участник UFC 249 сдал положительный тест на коронавирус
  • © Reuters

Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото в своём Twitter. Бразилец должен был выступить на UFC 249 в раннем предварительном карде. Однако теперь его бой с американцем Юрайя Холлом отменён.

Несмотря на то что коронавирус выявили у одного из участников, турнир UFC пройдёт, как и планировалось, в ночь с 9 на 10 мая по московскому времени.

Ранее чемпион UFC Сехудо устроил эффектный перформанс на дуэли взглядов перед боем с Крузом.

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