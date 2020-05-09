Источник: участник UFC 249 сдал положительный тест на коронавирус

Бразильский боец смешанных единоборств Роналду Соуза, который должен был выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249, сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото в своём Twitter. Бразилец должен был выступить на UFC 249 в раннем предварительном карде. Однако теперь его бой с американцем Юрайя Холлом отменён.

Несмотря на то что коронавирус выявили у одного из участников, турнир UFC пройдёт, как и планировалось, в ночь с 9 на 10 мая по московскому времени.

Ранее чемпион UFC Сехудо устроил эффектный перформанс на дуэли взглядов перед боем с Крузом.