Чемпион UFC Сехудо устроил эффектный перформанс на дуэли взглядов перед боем с Крузом

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Генри Сехудо устроил эффектный перформанс во время дуэли взглядов с Домиником Крузом перед их поединком на турнире UFC 249.

Видео опубликовано в Instagram Сехудо.

Борец вышел с мешком, из которого доставал подушки с изображениями своих соперников. Сначала он достал и ударил подушки с изображениями уже поверженных им Деметриуса Джонсона и Ти Джея Диллашоу, а затем он достал портрет Доминика Круза и тоже ударил его ногой.

Поединок состоится в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле на турнире UFC 249.

Ранее сообщалось, что Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи провели дуэль взглядов перед UFC 249, пожав руки без перчаток.