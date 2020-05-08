Чемпион UFC Сехудо устроил эффектный перформанс на дуэли взглядов перед боем с Крузом
- AFP
Видео опубликовано в Instagram Сехудо.
Борец вышел с мешком, из которого доставал подушки с изображениями своих соперников. Сначала он достал и ударил подушки с изображениями уже поверженных им Деметриуса Джонсона и Ти Джея Диллашоу, а затем он достал портрет Доминика Круза и тоже ударил его ногой.
Поединок состоится в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле на турнире UFC 249.
Ранее сообщалось, что Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи провели дуэль взглядов перед UFC 249, пожав руки без перчаток.