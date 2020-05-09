Источник: НБА может провести следующий сезон без зрителей

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассматривают вариант с проведением сезона-2020/21 при закрытых дверях.

Об этом сообщил в Twitter инсайдер Эдриан Войнаровски. По его информации, это было озвучено во время видеоконференции комиссионера НБА Адама Сильвера с игроками лиги. Такой вариант рассматривается, если к старту следующего сезона не будет изобретена вакцина от коронавируса.

Из-за отсутствия зрителей НБА может потерять до 40% дохода. Сезон НБА был приостановлен 12 марта после выявления коронавируса у центрового «Юта Джаз» Руди Гобера.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Химок» Эванс пишет портрет погибшего Брайанта.