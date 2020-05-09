Источник: НБА может провести следующий сезон без зрителей
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Об этом сообщил в Twitter инсайдер Эдриан Войнаровски. По его информации, это было озвучено во время видеоконференции комиссионера НБА Адама Сильвера с игроками лиги. Такой вариант рассматривается, если к старту следующего сезона не будет изобретена вакцина от коронавируса.
Из-за отсутствия зрителей НБА может потерять до 40% дохода. Сезон НБА был приостановлен 12 марта после выявления коронавируса у центрового «Юта Джаз» Руди Гобера.
Ранее сообщалось, что баскетболист «Химок» Эванс пишет портрет погибшего Брайанта.