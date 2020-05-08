Баскетболист «Химок» Эванс пишет портрет погибшего Брайанта

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Игрок баскетбольного клуба «Химки» Джереми Эванс рассказал о работе над портретом Коби Брайанта.
Баскетболист «Химок» Эванс пишет портрет погибшего Брайанта
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Спортсмен серьёзно увлекается рисованием и после окончания карьеры планирует стать художником.

«В период карантина сделал много интересных работ и вот-вот закончу портрет Коби Брайанта. Давно хотел это сделать, но как-то не доходили руки. Сейчас у меня появилось время, и, можно сказать, я доволен своей работой. Скоро выложу её в свой Instagram. В эпоху Instagram каждый может делиться своими работами, поэтому сейчас ты имеешь возможность черпать вдохновение, когда в свободную минуту прокручиваешь свою ленту в телефоне. Я подписан на многих талантливых ребят, в том числе европейских художников», — приводит слова Эванса газета «Известия».

Ранее сообщалось, что Ванесса Брайант нашла нераспечатанное письмо от погибшего мужа.

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