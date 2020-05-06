Ванесса Брайант нашла нераспечатанное письмо от погибшего мужа

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, рассказала, что нашла нераспечатанное письмо от покойного мужа.

«Вчера я нашла конверт с надписью «Любви всей моей жизни. Твой папочка». Я решила подождать, чтобы открыть письмо в свой день рождения. Это дало мне стимул ждать сегодняшнего дня. Ирония в том, что на конверте нарисован ангел, который поднимает меня», — написала Ванесса Брайант в своём Instagram.

41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек погибли при крушении вертолёта, которое произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Ранее Мэджик Джонсон анонсировал выход документального фильма о Брайанте.