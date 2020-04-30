Легенда «Лейкерс» анонсировал выход документального фильма о погибшем Брайанте

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон заявил, что в будущем болельщики смогут увидеть документальный фильм о погибшем защитнике команды Коби Брайанте.

«Я сейчас смотрю «Последний танец». Следующие серии будут о противостоянии Коби Брайанта и Майкла Джордана. Это будет невероятно для всех нас, кто является почитателем их таланта. Про меня также выйдет документальный фильм. Я буду следующим после Коби!» — цитирует Джонсона MSN.

«Последний танец» — это документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN.

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