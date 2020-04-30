Легенда «Лейкерс» анонсировал выход документального фильма о погибшем Брайанте

Короткая ссылка
Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон заявил, что в будущем болельщики смогут увидеть документальный фильм о погибшем защитнике команды Коби Брайанте.
Легенда «Лейкерс» анонсировал выход документального фильма о погибшем Брайанте
  • Reuters

«Я сейчас смотрю «Последний танец». Следующие серии будут о противостоянии Коби Брайанта и Майкла Джордана. Это будет невероятно для всех нас, кто является почитателем их таланта. Про меня также выйдет документальный фильм. Я буду следующим после Коби!» — цитирует Джонсона MSN.

«Последний танец» — это документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN.

Ранее сообщалось, что НБА может доиграть сезон в самом крупном парке развлечений в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить