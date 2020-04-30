Источник: НБА может доиграть сезон в самом крупном парке развлечений в мире

Администрация самого большого в мире парка развлечений Disney World предложила Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) доиграть сезон на своей территории.

Об этом сообщил обозреватель Шэмс Чарания в Twitter. По информации источника, руководство лиги рассматривает Disney World вместе с другими нейтральными территориями: Лас-Вегас, Атлантик-Сити, Луисвилл и Гонолулу.

Среди преимуществ Disney World по сравнению с другими локациями специалисты называют множество отелей для размещения команд, а также большое количество баскетбольных площадок и возможность организации телетрансляций.

Регулярный чемпионат НБА был прерван 12 марта после того, как центровой «Юты Джаз» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что клубы НБА смогут открыть тренировочные базы не раньше 8 мая.