Клубы НБА смогут открыть тренировочные базы не раньше 8 мая

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) смогут открыть свои тренировочные базы не раньше 8 мая.

Как сообщает пресс-служба лиги, тренировочные базы будет разрешено открывать только в тех городах и штатах, где это позволят местные органы власти. При этом в тренировках смогут принимать участие не более четырёх баскетболистов одновременно. До выхода на паркет каждый игрок обязан носить маску и перчатки, а сотрудники базы обязаны пользоваться средствами защиты на протяжении всего времени нахождения на объекте.

Отмечается, что 8 мая не является окончательной датой, возможно, разрешение на возобновление тренировочного процесса будет дано позднее.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что игроки НБА согласились на 25%-ное сокращение зарплат.