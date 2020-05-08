Шестаков: рейтинги UFC 249 в несколько раз превысят показатели предыдущих турниров

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков поделился мнением о проведении турнира UFC 249 в период пандемии коронавируса.

Бойцовский вечер запланирован на 9 мая в американском Джексонвилле. В главном бою встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.

«Обстановка непростая, но люди очень соскучились по спорту. Думаю, рейтинги этого турнира в несколько раз превысят те, что были раньше. Конечно, здесь можно найти много позитивных моментов. Спортсмены продемонстрируют, что они, несмотря ни на какие трудности, находятся в отличной форме и готовы заниматься любимым делом, а также радовать свою аудиторию. Это событие многим даст положительный заряд эмоций и надежду, что скоро всё закончится и вернётся в привычное русло», — приводит слова Шестакова газета «Известия».

Ранее сообщалось, что боец Владимир Минеев одобрил проведение турнира UFC во время пандемии коронавируса.