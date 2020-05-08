«Зенит» опубликовал запись первого матча плей-офф победного розыгрыша Кубка УЕФА

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Санкт-петербургский «Зенит» опубликовал запись матча с испанским «Вильярреалом» в рамках победного розыгрыша Кубка УЕФА сезона-2007/08.
«Зенит» опубликовал запись первого матча плей-офф победного розыгрыша Кубка УЕФА
  • Reuters

Видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале «Зенита».

«Возвращаем ваш 2008-й! Трансляция первого матча плей-офф победного Кубка УЕФА, специальный гость — Павел Погребняк», — говорится в сообщении.

Плей-офф Кубка УЕФА сезона-2007/08 «Зенит» начал матчем с испанским «Вильярреалом». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного забитого мяча стал бывший нападающий сборной России Павел Погребняк, ныне защищающий цвета «Урала». Форвард отличился на 63-й минуте.

Ранее Погребняк прокомментировал слухи о том, что матч между санкт-петербургской командой и мюнхенской «Баварией» в полуфинале Кубка УЕФА сезона-2007/08 носил договорной характер.

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