Погребняк прокомментировал слухи, что «Зенит» подкупил «Баварию» в 2008 году

Нападающий «Урала» Павел Погребняк, ранее защищавший цвета «Зенита», прокомментировал слухи о том, что матч между санкт-петербургской командой и мюнхенской «Баварией» в полуфинале Кубка УЕФА сезона-2007/08 носил договорный характер.

«Не думаю, что об этом вспоминают болельщики «Зенита». Вспоминают недруги. Назову их, если говорить помягче, фальшивыми любителями футбола», — цитирует Погребняка РИА Новости.

По словам бывшего нападающего «Зенита», он ожидал, что успеху сине-бело-голубых в Кубке УЕФА будут радоваться все футбольные болельщики страны, но этого не произошло. При этом он напомнил, что ранее вся Россия болела за ЦСКА в финале данного турнира.

В ответном полуфинальном матче розыгрыша Кубка УЕФА сезона-2007/08 «Зенит» разгромил «Баварию» со счётом 4:0 и вышел в финал.

Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился эмоциями от своей встречи на футбольном поле с великим спартаковцем Фёдором Черенковым в 1993 году.