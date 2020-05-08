Копенгаген готов принять матчи Евро-2020 по футболу

В Датском футбольном союзе (DBU) подтвердили, что Копенгаген по-прежнему готов принять матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, перенесённого на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Чемпионат Европы — один из крупнейших спортивных турниров в мире. Это историческое событие, и мы примем четыре матча в Копенгагене, чтобы подарить футбольный праздник всей стране», — приводит пресс-служба DBU слова президента организации Йеспера Меллера.

Ходили слухи, что Копенгаген может отказаться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу, ведь в эти же даты в Дании должен был проходить этап веломногодневки «Тур де Франс». Однако Меллер выразил уверенность, что удастся совместить турниры.

Ранее городской совет Мюнхена проголосовал за проведение матчей чемпионата Европы по футболу, перенесённого с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.