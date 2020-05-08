Футболист «Манчестер Сити» Уокер трижды за сутки нарушил режим самоизоляции

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Защитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Кайл Уокер три раза за одни сутки нарушил режим самоизоляции, установленный в Англии из-за пандемии коронавируса.
Футболист «Манчестер Сити» Уокер трижды за сутки нарушил режим самоизоляции
  • © Reuters

Как сообщает The Sun, футболист Уокер трижды позволил себе нарушить режим самоизоляции за одни сутки. 6 мая защитник «Манчестер Сити» совершил поездку к сестре на вечеринку, после этого посетил родителей, а вечером устроил прогулку на велосипедах с другом.

Примечательно, что Уокер уже нарушал режим самоизоляции. Так, 6 апреля он вызвал домой двух девушек лёгкого поведения, о чём сообщили в британских таблоидах.

Уокер известен по выступлениям за английские «Шеффилд», «Тоттенхэм», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Астон Вилла». В составе «Манчестер Сити» он провёл 72 матча и забил один мяч.

Ранее исполнительный директор Ассоциации тренеров Английской премьер-лиги (АПЛ) Ричард Биван рассказал, при каких условиях сезон может завершиться досрочно.

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