В АПЛ назвали условие, при котором сезон может завершиться досрочно

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Исполнительный директор Ассоциации тренеров Английской премьер-лиги (АПЛ) Ричард Биван рассказал, при каких условиях сезон может завершиться досрочно.
В АПЛ назвали условие, при котором сезон может завершиться досрочно
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По его словам, если клубы откажутся играть на нейтральных стадионах, то придётся завершить сезон досрочно. Он отметил, что для возобновления чемпионата на нейтральных полях данный вариант должны поддержать 14 клубов.

«Если не наберётся 14 голосов, будет ли это означать досрочное завершение сезона? Да, я думаю, что это вероятно. Правительство, если оно этого ещё не сделало, даст понять, что домашние матчи на заполненных стадионах действительно ставят под вопрос возможность соблюдать правила дистанцирования», — приводит слова Бивана Goal.com.

Сезон АПЛ, как и большинство европейских чемпионатов, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 

Ранее сообщалось, что в «Астон Вилле» выступили против возобновления сезона АПЛ на нейтральных полях.

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