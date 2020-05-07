В «Астон Вилле» выступили против возобновления сезона АПЛ на нейтральных полях
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«Лично я против этого. Мы клуб, который гордится домашней игрой. Я думаю, что две трети наших побед в этом сезоне были добыты дома», — цитирует Перслоу Talksport.
Он отметил, что у клуба осталось шесть домашних игр в текущем сезоне и все осознают, что отказ от преимущества своего поля является очень серьёзным решением.
«И я, конечно, не согласился бы на это, только если обстоятельства не будут подходящими», — добавил Перслоу.
Сезон АПЛ, как и большинство европейских чемпионатов, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Клуб «Астон Вилла» на момент остановки занимал 19-е место.
Ранее сообщалось, что клубы АПЛ обсуждали идею сокращения продолжительности матчей среди прочих вариантов возобновления сезона.