Федерация бокса России выпустит в небо воздушные шары с изображениями боксёров — участников ВОВ

В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) Федерация бокса России почтит память боксёров, которые защищали страну.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации. На воздушных шарах будут изображены боксёры, которые защищали родину от фашистских захватчиков.

В число спортсменов, изображения которых будут на шарах, попали Александр Покрышкин, Борис Галушкин, Константин Коротков, Абрек Баршт, Владимир Карпов, Юрий Сироткин, Леонид Быков, Георгий Костылёв, Валентин Федоров, Сергей Щербаков, Николай Королёв, Иван Князев, Николай Штейн, Вячеслав Щербаков, Герман Тимофеев, Виктор, Анатолий и Геннадий Степановы и другие.



Акция пройдёт 10 мая более чем в 15 городах России.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России запускает проект «Непобеждённые» о боксёрах, участвовавших в ВОВ.