Федерация бокса России запускает проект «Непобеждённые» о боксёрах, участвовавших в ВОВ

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К 75-летию Великой Победы Федерация бокса России запускает проект «Непобеждённые», который расскажет о выдающихся боксёрах, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
Федерация бокса России запускает проект «Непобеждённые» о боксёрах, участвовавших в ВОВ
  • ©rusboxing.ru

Об этом сообщает пресс-служба Федерации. 7, 8 и 9 мая на сайте непобежденные.рф будут публиковаться подкасты, которые поведают истории выдающихся боксёров, участвовавших в Великой Отечественной войне. 

«Бокс всегда отражал силу духа, необходимую в том числе и для защиты страны. С первых же дней войны большинство боксёров ушли на фронт добровольцами. Разведчики, лётчики, миномётчики, врачи. Боксёры были непосредственными участниками военных действий на всех фронтах. Многие примыкали к партизанским отрядам, другие, имея опыт в лётном деле, попадали в воздушные войска. Среди боксёров много было и моряков. Каждый прошёл свой путь, внеся вклад в общую победу», — гласит сообщение на сайте Федерации.

Вторая часть проекта — это Архив памяти, который состоит из сотни имён чемпионов, тренеров и судей бокса. Федерация бокса России собрала самый большой открытый архив боксёров-фронтовиков.

Также Федерация призывает всех желающих рассказать о своих родственниках, которые занимались боксом и были участниками ВОВ. Истории боксёров-фронтовиков принимаются по электронному адресу press@rusboxing.ru.

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