Плющенко о переходе Трусовой в его группу: инициатива сугубо спортсмена
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«Инициатива сугубо спортсмена! Никто никого не подгонял и не переманивал у других тренеров и школ. Сейчас открытое окно для переходов спортсменов», — цитирует Плющенко Sport24.
По его словам, на данный момент он и его команда занимаются подписанием документов о переходе спортсменки.
Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенствах России она завоёвывала серебряную и бронзовую медали.
Ранее Плющенко заявил, что откажется от некоторых шоу ради работы с Трусовой.