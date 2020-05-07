Плющенко о переходе Трусовой в его группу: инициатива сугубо спортсмена

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который теперь будет тренировать российскую фигуристку Александру Трусову, заявил, что спортсменка сама захотела перейти к нему из группы Этери Тутберидзе.
Плющенко о переходе Трусовой в его группу: инициатива сугубо спортсмена
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

«Инициатива сугубо спортсмена! Никто никого не подгонял и не переманивал у других тренеров и школ. Сейчас открытое окно для переходов спортсменов», — цитирует Плющенко Sport24.

По его словам, на данный момент он и его команда занимаются подписанием документов о переходе спортсменки.

Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенствах России она завоёвывала серебряную и бронзовую медали.

Ранее Плющенко заявил, что откажется от некоторых шоу ради работы с Трусовой.

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