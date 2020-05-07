Плющенко заявил, что откажется от некоторых шоу ради работы с Трусовой

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который теперь будет тренировать российскую фигуристку Александру Трусову, заявил, что откажется от ряда своих ледовых шоу ради работы с 15-летней спортсменкой.
Плющенко заявил, что откажется от некоторых шоу ради работы с Трусовой
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

«Вызов очень серьёзный. Я очень взвешенно подошёл к вопросу её тренерства. Я буду вынужден отказаться от своих каких-то шоу, туров, показательных выступлений и буду тренировать Александру, работать с ней, можно сказать, 24 на 7», — цитирует Плющенко Sport24.

Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенствах России она завоёвывала серебряную и бронзовую медали.

До этого она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

Ранее Плющенко заявил, что намерен привести Трусову к триумфам на ЧМ, ЧЕ и Олимпиаде.

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