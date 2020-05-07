Плющенко намерен привести Трусову к триумфам на ЧМ, ЧЕ и Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион тренер Евгений Плющенко заявил, что хочет помочь российской фигуристке Александре Трусовой одержать победу на всех крупных соревнованиях.

«Сейчас я заточен на тренерскую деятельность. А что касается работы с Трусовой, то мы молодые и дерзкие, поэтому ставим задачу стать первыми на чемпионатах мира, Европы и Олимпиаде», — цитирует Плющенко Sport24.

Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенствах России она завоёвывала серебряную и бронзовую медали.

Ранее комментатор Андрей Журанков выразил мнение, что уход российской фигуристки Александры Трусовой нельзя назвать сильнейшим ударом для группы Этери Тутберидзе.