Плющенко намерен привести Трусову к триумфам на ЧМ, ЧЕ и Олимпиаде
- РИА Новости
«Сейчас я заточен на тренерскую деятельность. А что касается работы с Трусовой, то мы молодые и дерзкие, поэтому ставим задачу стать первыми на чемпионатах мира, Европы и Олимпиаде», — цитирует Плющенко Sport24.
Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенствах России она завоёвывала серебряную и бронзовую медали.
Ранее комментатор Андрей Журанков выразил мнение, что уход российской фигуристки Александры Трусовой нельзя назвать сильнейшим ударом для группы Этери Тутберидзе.