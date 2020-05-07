Комментатор Журанков ответил, уход какой фигуристки стал бы ударом для Тутберидзе

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Известный спортивный комментатор Андрей Журанков считает, что уход российской фигуристки Александры Трусовой нельзя назвать сильнейшим ударом для группы Этери Тутберидзе.
Комментатор Журанков ответил, уход какой фигуристки стал бы ударом для Тутберидзе
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Совсем другое дело бы было, если бы ушла к другому тренеру Косторная. Это был бы не то что имиджевый удар, а настоящая гильотина! А тут ушел третий номер, который ещё неизвестно, как будет расти», — цитирует Журанкова «Спорт-Экспресс».

При этом он считает, что приход юной Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко станет настоящим вызовом. Во многом ввиду того, что неизвестно, как Александра будет развиваться в спорте.

Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенствах России она завоёвывала серебряную и бронзовую медали.

Ранее Журанков назвал возможную причину ухода Трусовой от Тутберидзе.

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