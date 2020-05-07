Комментатор Журанков назвал возможную причину ухода Трусовой от Тутберидзе

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Известный спортивный комментатор Андрей Журанков поделился мнением относительно решения российской фигуристки Александры Трусовой уйти от своего тренера Этери Тутберидзе в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Комментатор Журанков назвал возможную причину ухода Трусовой от Тутберидзе
  • РИА Новости

«Возможно, родители Трусовой сочли, что у Тутберидзе больше внимания уделяли Косторной, Щербаковой и той же Валиевой, что не позволяло Александре прогрессировать должным образом. А тут Плющенко, который и сам был королём четверных прыжков», — приводит слова Журанкова «Спорт-Экспресс».

Комментатор выразил мнение, что Трусовой нужно в первую очередь работать не над самими прыжковыми элементами, а над скольжением и катанием.

Кроме того, Журанков выразил мнение, что на уходе Трусовой мог сказаться успешный сезон Камилы Валиевой в соревнованиях юниорок. 

Ранее в социальных сетях поддержали Этери Тутберидзе в ситуации с уходом Александры Трусовой.

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