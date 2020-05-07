Комментатор Журанков назвал возможную причину ухода Трусовой от Тутберидзе
- РИА Новости
«Возможно, родители Трусовой сочли, что у Тутберидзе больше внимания уделяли Косторной, Щербаковой и той же Валиевой, что не позволяло Александре прогрессировать должным образом. А тут Плющенко, который и сам был королём четверных прыжков», — приводит слова Журанкова «Спорт-Экспресс».
Комментатор выразил мнение, что Трусовой нужно в первую очередь работать не над самими прыжковыми элементами, а над скольжением и катанием.
Кроме того, Журанков выразил мнение, что на уходе Трусовой мог сказаться успешный сезон Камилы Валиевой в соревнованиях юниорок.
Ранее в социальных сетях поддержали Этери Тутберидзе в ситуации с уходом Александры Трусовой.