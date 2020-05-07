В социальных сетях поддержали Тутберидзе после ухода Трусовой

Пользователи социальной сети Facebook прокомментировали решение российской фигуристки Александры Трусовой уйти из группы прославленного тренера Этери Тутберидзе и начать сотрудничество с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

Как написал один из пользователей социальной сети Facebook, уход Трусовой не станет потерей для группы Тутберидзе. По его словам, наставница является гением, а фигуристка — всего лишь одной из талантливых спортсменок.

Другой пользователь выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией и отметил, что Трусова является проигравшей в этой истории.

Также пользователи социальных сетей выразили мнение, что другие специалисты завидуют Тутберидзе, и сравнили Трусову с Евгенией Медведевой, которая ранее перешла к Брайану Орсеру.

Ранее директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев выразил мнение, что многие завидуют успеху Этери Тутберидзе.