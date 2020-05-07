Директор «Самбо-70»: талант Тутберидзе у многих вызывает зависть

Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что уход российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе является не первым подобным случаем.

«Мы уже сталкивались с такими ситуациями. Талант Этери Тутберидзе вызывает у многих зависть, предпринимаются попытки переманить её учеников. Все знают эти случаи и видели, что некрасивые уходы не принесли желаемого результата», — говорится в сообщении Лайшева на его официальной странице в социальной сети Instagram.

При этом он выразил мнение, что в истории «Самбо-70» лишь один переход спортсмена к другому специалисту был произведён в соответствии со всеми морально-этическими нормами. По словам Лайшева, это произошло в случае с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

«У нас прекрасные отношения с ней и её семьей. Она продолжает выступать за Россию, Москву, «Самбо-70». Женя завоевала бронзу ЧМ, но даже ей при переходе пришлось столкнуться с немалыми трудностями. Перемены — это всегда непросто», — заключил Лайшев.

Как стало известно 6 мая, Трусова приняла решение уйти от тренера Этери Тутберидзе в группу к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Ранее Лайшев назвал предательством уход Трусовой от Тутберидзе.