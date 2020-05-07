Директор «Самбо-70» назвал предательством уход Трусовой от Тутберидзе

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Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал уход российской фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе.
Директор «Самбо-70» назвал предательством уход Трусовой от Тутберидзе
  • © РИА Новости

«Сегодня многие обсуждают переход Александры Трусовой к другому тренеру. Саша тренируется в «Хрустальном» 9 лет, в 2016 году перешла в группу к Этери Георгиевне Тутберидзе, нашему выдающемуся наставнику. Благодаря их совместной работе, Трусова в 15 лет — уже двукратная чемпионка мира среди юниоров, дважды выигрывала этапы Гран-при, завоевала бронзу чемпионата Европы», — написал Лайшев на своей странице в Instagram.

По словам Лайшева, Трусова не только тренируется в «Самбо-70», но также учится в школе. Как заявил директор центра, в настоящее время спортсменка находится в девятом классе. При этом он отметил, что в случае решения атлета тренироваться в другом месте, ему будет необходимо покинуть учебное заведение.

Также Лайшев оценил поступок Трусовой, решившей покинуть группы Тутберидзе в разгар пандемии коронавируса.

«Совершать переход, не проведя переговоров, не обсудив это со всеми заинтересованными сторонами, тем более, в такой критический момент, когда вся страна сосредоточена на преодолении общей беды, можно назвать предательством», — добавил Лайшев.

Ранее бронзовая призёрка ЧМ-2015 по фигурному катанию Елена Радионова прокомментировала переход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко.

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