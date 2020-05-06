Радионова — о переходе Трусовой: когда всё хорошо, люди не переходят к другому тренеру

Бронзовая призёрка ЧМ-2015 по фигурному катанию Елена Радионова прокомментировала переход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко.

«Для меня это очень неожиданная новость. Когда всё хорошо, то люди не переходят к другому тренеру. Видимо, у них были какие-то недопонимания. Тяжело говорить о том, правильно она сделала или нет. Это покажет только время. Саша уже достаточно опытная спортсменка. Но думаю, Плющенко предстоит многому ещё научить Сашу, у них должен получиться хороший тандем. Всё зависит от настроя Саши на работу, а она девочка целеустремленная», — цитирует Радионову РИА Новости.

Ранее Глейхенгауз заявил, что Трусова не отвечала на звонки тренеров.