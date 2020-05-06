Глейхенгауз: Трусова на звонки не отвечала, нас поставили в известность её родители

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Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе известного тренера Этери Тутберидзе, прокомментировал уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Глейхенгауз: Трусова на звонки не отвечала, нас поставили в известность её родители
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«Тренерским штабом мы можем подтвердить, что Саша более не тренируется в нашей группе. Об этом нас уведомили её родители. Каждый из наших тренеров говорил с родителями спортсменки по телефону. Лично с Трусовой побеседовать не удалось. На наши телефонные звонки она не отвечала. Конечно, мы разочарованы переходами, но будем работать дальше. Мы знаем, к чему идём. У нас есть система. Мы одна семья. Двигаемся дальше», — цитирует Глейхенгауза пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

15-летняя Трусова является бронзовой призёркой финала Гран-при, чемпионата Европы и первенства России.

Ранее Глейхенгауз заявил, что не считает причиной ухода Трусовой недостаток внимания.

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