Глейхенгауз не считает, что причиной ухода Трусовой стал недостаток внимания

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал переход фигуристки Александры Трусовой в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Конечно, это абсолютный фарс. Работа проводилась огромная. Мы собирались выступать в Канаде с пятью четверными. Иногда не всё получалось на соревнованиях, но задача нашего тренерского штаба заключалась в том, чтобы подготовить каждого спортсмена к старту, чтобы фигурист был на пике своей формы. Они все наши спортсмены, мы поддерживаем каждого как своих родных, потому что проводим с ними больше времени, чем с кем-либо ещё в жизни. Потому сказать, что Саше не хватало внимания… Это абсолютно не так. Мы проводим с фигуристами на льду практически всё время и отдаём себя полностью работе», — приводит слова Глейхенгауза пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе отписалась от Трусовой в социальной сети Instagram.