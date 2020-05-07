Боец UFC Куницкая: социальная дистанция кардинально поменяет наш образ жизни

Российский боец смешанного стиля Яна Куницкая, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), высказалась о своей самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

«Изначально мы планировали пробыть в Бразилии две недели. И вот уже четвёртый месяц идёт, и неизвестно, сколько ещё продлится это всё. Социальная дистанция с нами на долгое время, и это кардинально поменяет наш образ жизни, возможно, навсегда», — написала Куницкая в своём Instagram.

Куницкая находится в самоизоляции в Бразилии вместе со своим молодым человеком, бойцом UFC Тиаго Сантосом.

Ранее Елизавета Туктамышева рассказала о тренировках фигуристов во время самоизоляции.