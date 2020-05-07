Туктамышева рассказала о тренировках фигуристов во время самоизоляции

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Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева рассказала об особенностях тренировок в период самоизоляции в связи с коронавирусом.
Туктамышева рассказала о тренировках фигуристов во время самоизоляции
  • © РИА Новости

«Думаю, у фигуристов бывает перерыв на отдых и в две, и в три недели. Поэтому, если есть возможность хоть как-то тренировать вестибулярный аппарат на спиннере, например, либо как-то крутиться в домашних условиях, не будет настолько сильной ямы, когда человек выйдет на лед. Всё равно будет хоть какая-то форма, мышечная память», — цитирует Туктамышеву РИА Новости.

Она отметила, что каждый фигурист понимает важность тренировок, так как все думают, что на лёд предстоит вернуться совсем скоро. По её словам, мозг не даёт расслабиться, так как в изоляции постоянно пересматриваются какие-то выступления.

Ранее Туктамышева рассказала о лучшем периоде в карьере.

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